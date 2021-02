Filhos de Marcos Mion zoam a mãe, Suzana Gullo, ao imitarem o jeito de blogueira dela

15/02/2021 | 17:10



Suzana Gullo está de férias com a família na Praia do Forte, na Bahia. No último domingo, dia 14, a influenciadora estava aproveitando o dia de sol na piscina com os filhos e acabou entrando na brincadeira com eles, rendendo muitas risadas!

Nas imagens, Donatella e Stefano, frutos de seu relacionamento com Marcos Mion, aparecem brincando de ser blogueiras. Ao lado de uma amiga da família, as crianças fazem pose, fingem tirar selfies e até imitam os jeitos e manias da mãe.

Gravando tudo, Suzana se diverte com as palhaçadas das crianças e incentiva a brincadeira. Em um dos vídeos, Stefano imita a mãe falando e ela dispara:

- O que eu faço com ele? Vou esmagar muito!

Na mesma piscina, momentos antes, Suzana aproveitou para comemorar o Valentine?s Day, Dia dos Namorados nos Estados Unidos, ao lado de Marcos Mion. Além de Donatella e Stefano, o casal também é pai de Romeu.

Na legenda, ela escreveu:

Estamos vivendo tempos tão difíceis, é tipo recorde ver casais que ficam juntos hoje em dia após qualquer tempestade que passem a dois, portanto celebrar o amor está valendo ate? mesmo quando o dia não é nacional. E viva os namorados!