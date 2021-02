Gisele Bündchen faz declaração para Tom Brady em português

15/02/2021 | 15:10



O amor é mesmo universal! O último domingo, dia 14 de fevereiro, casais do mundo todo celebraram de forma romântica o Valentine's Day, o equivalente ao Dia dos Namorados nos Estados Unidos. E Gisele Bündchen resolveu declarar seu amor ao marido, Tom Brady, com sua língua materna.

Em foto publicada no Instagram Stories da modelo, ela mostrou um buquê de flores escrito Te Amo e marcou o perfil do amado. Porém, o que mais chamou atenção dos seguidores na publicação foram os detalhes da sala da mansão do casal, com direito à decoração em tons mais escuros e lareira embaixo da televisão.

Gisele também publicou uma foto ao lado do amado em seu feed da rede social com uma legenda em inglês e Tom Brady respondeu em português:

Te amo.