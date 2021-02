15/02/2021 | 15:10



Segundo informações do site TMZ, o pai de Nicki Minaj, Robert Maraj, morreu após ser atropelado na última sexta-feira, dia 12, por volta das seis horas da noite.

A polícia afirma que o motorista fugiu do local depois do acidente. A vítima de 64 anos de idade foi levada para um hospital da região em estado crítico, mas morreu no último final de semana.

A delegacia de homicídios está investigando o caso. Até o momento, Nicki Minaj ainda não se pronunciou sobre a morte do pai.

De acordo com o site, um representante da artista confirmou o ocorrido, mas não fez mais comentários.