FPF divulga tabela detalhada do início do Paulistão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



15/02/2021 | 14:58



A FPF (Federação Paulista de Futebol) divulgou há pouco o detalhamento da tabela das cinco primeiras rodadas do Paulistão. Desta maneira, apresentou a Santo André e São Caetano datas e horários dos compromissos iniciais pela competição. O Ramalhão vai estrear contra o Santos, no dia 28 e, apesar de ser mandante, jogará na Capital (possivelmente no Estádio do Canindé), em razão das obras não terminadas no Bruno Daniel. Já o Azulão ganhou cinco dias a mais de preparação, já que a partida diante do Palmeiras, inicialmente marcada para dia 28, passou para 11 de março, porque o Verdão disputará nesta data a ida da final da Copa do Brasil. Assim, o primeiro compromisso são-caetanense será no dia 3 de março, em casa, contra o Red Bull Bragantino.

O fato de não poder contar com sua casa - que só deverá ficar pronta em abril - vai fazer com que o Santo André mande o clássico diante do São Caetano, pela terceira rodada, também na Capital, assim como a visita do São Bento, pela quinta jornada. Todos estes e demais jogos andreenses como mandante deverão ser no Canindé.

Confira datas, locais e horários dos cinco primeiros jogos da dupla do Grande ABC:

Rodada 1

28/2 - 19h15 - Santo André x Santos (Capital)

11/3 - 20h - Palmeiras x São Caetano (Capital)

Rodada 2

3/3 - 21h30 - São Caetano x Red Bull Bragantino (São Caetano)

4/3 - 19h - Ponte Preta x Santo André (Campinas)

Rodada 3

8/3 - 17h - Santo André x São Caetano (Capital)

Rodada 4

14/3 - 16h - São Caetano x Corinthians (São Caetano)

14/3 - 16h - Red Bull Bragantino x Santo André (Bragança Paulista)

Rodada 5

21/3 - 11h - Santo André x São Bento (Capital)

21/3 - 18h15 - São Caetano x Novorizontino (São Caetano)