Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo relatam fuga de cachorro da fazenda: Simplesmente desapareceu

15/02/2021 | 14:11



Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda passaram por um susto e tanto ao longo do último domingo, dia 14, conforme compartilharam com os seguidores através do Instagram. No meio da tarde, o casal publicou na rede social imagens ao lado de um dos cachorros, Nescau, e informou que o mascote havia fugido da fazenda que possuem.

Na publicação, o cantor explicou que Nescau havia fugido enquanto ele e a noiva estavam fora da propriedade:

Pegamos o Nescau pequenininho, cuidamos, medicamos e demos muito amor. Viajamos e deixamos ele na fazenda, e quando voltamos simplesmente ele desapareceu. Alguém da região de Araguapaz, Aruanã, Mozarlândia, se souberem notícias, avisem a gente. Por favor!!

Já Graciele entregou que estava muito preocupada com o sumiço, mas reiterou a esperança de encontrar logo o mascote:

Eu tô aqui com o coração na mão desde que cheguei. O nosso Nescau sumiu da fazenda. Estamos com muita esperança que ele tenha ido para alguma fazenda vizinha e que logo logo apareça de volta. Se Deus quiser em breve eu venho aqui postar uma foto do fujão dizendo que o nosso menino foi encontrado!

Felizmente, logo as boas notícias chegaram: na noite do domingo, a influenciadora publicou uma série de Stories avisando que os proprietários de uma fazenda vizinha haviam encontrado o cachorro na estrada e o abrigado por conta do risco de atropelamento:

- Acharam o Nescau numa fazenda aqui perto, pegaram ele na rua, no asfalto, ficaram com medo de alguém atropelar ele e levaram. Eles falaram que só entregam pra mim, então amanhã cedinho eu tô indo lá e aí meu Deus eu não vejo a hora. Eu tô feliz demais.

Já na manhã desta segunda-feira, dia 15, Graciele mostrou que estava ao lado de Zezé Di Camargo à espera do mascote, e entregou que estava ansiosa:

- Gente, pensa na mãe esperando o filho voltar da escola pela primeira vez. Tô esperando o Nescau, ansiosíssima.

Pouco depois, ela filmou a chegada de Nescau. Ainda bem que acabou com um final feliz, não é mesmo?