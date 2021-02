Gui Araújo quebra o silêncio após Anitta beijar Lipe Ribeiro

15/02/2021 | 14:10



Coincidência ou não, Gui Araújo postou uma indireta em meio ao mais novo affair de sua ex-namorada, Anitta! Usando o Twitter, o ex-De Férias Com o Ex disse que alguns internautas estavam cobrando dele um posicionamento, em meio ao novo suposto novo relacionamento da cantora com Lipe Ribeiro durante um reality show que ela está gravando.

Na rede social, ele informou o seguinte:

Para os que me pedem posicionamento sobre assuntos da vida de terceiros... sou responsável só pela minha rs! Mas parem de julgar, trata-se de pessoas adultas, solteiras e bem resolvidas! De qualquer forma, minhas atitudes e formas de pensar independem das dos outros e não vai mudar.

Nos comentários, muitas pessoas pediam para que Gui agora ficasse com Yá Burihan, ex-noiva de Lipe.

Outros fãs, porém, ainda defenderam Gui:

Galera faz muito mi-mi-mi por uma coisa sem motivo. Dois solteiros, livres e desimpedidos. Colocam a situação como se eles fossem comprometidos e estivessem traindo alguém. Gui nem tem que ligar mesmo, daqui uma semana eles já estão com outros amores.

Galerinha, cresce, parem de ficar: ai, pegue a Yá. Gui e Anitta foi um namorico de fogo mesmo. Os dois estavam com vontade e se pegaram, Lipe e Yá tem uma história, são situações diferentes. Se caso o Gui ficar meio assim ele conversa com Lipe depois.