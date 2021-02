Com 3 de Tardelli e Hulk em campo, reservas do Atlético-MG vencem o Bolívar

15/02/2021 | 12:46



O Atlético Mineiro, com os atletas que não foram titulares diante do Bahia, disputou nesta segunda-feira um jogo-treino contra o Bolívar e triunfou por 3 a 1. Diego Tardelli foi o destaque da atividade na Cidade do Galo ao marcar os três gols da equipe, que também utilizou o recém-contratado Hulk.

O placar foi construído de virada pelo Atlético-MG. O Bolívar abriu vantagem com Alvaro Rey aos 31 minutos do primeiro tempo, mas sofreu a virada na etapa final. Tardelli igualou o placar aos 3 minutos, de pênalti. Os outros gols saíram aos 9, de cabeça, e aos 16, completando cruzamento. E as assistências foram de Sávio e Vargas, respectivamente.

"Feliz por ter marcado os gols, para mim é importante depois de um longo período parado, voltar com ritmo de jogo, jogar 90 minutos, me senti bem durante o jogo-treino. Importante para os atletas que não vêm jogando ter essa oportunidade. Me senti feliz. É gratificante depois desse longo período difícil que passei, fui coroado", disse Tardelli, à TV Galo. "Tem mais dois jogos, espero ser útil para o Sampaoli. Estou muito feliz pois fazia tempo que não jogava", concluiu.

Os jogadores que foram titulares no empate de sábado com o Bahia não participaram da atividade, treinando em separado. Assim, Jorge Sampaoli escalou Tardelli, Hulk, que não pôde ser inscrito no Campeonato Brasileiro, e Vargas, que perdeu a vaga na equipe, no trio ofensivo no primeiro tempo da atividade.

O treinador, aliás, passou no último domingo por uma cirurgia para retirada de uma hérnia umbilical, mas mesmo assim foi ao CT do clube. O Atlético-MG iniciou o jogo-treino com: Rafael; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Bueno; Dylan, Calebe e Nathan; Hulk, Tardelli e Vargas. No segundo tempo, a escalação foi: Victor; Mariano, Igor Rabello, Gabriel e Bueno; Dylan, Calebe e Iago; Sávio, Tardelli e Vargas.

O Bolívar faz a sua pré-temporada no Brasil e ainda vai disputar mais dois jogos-treino em Belo Horizonte, diante do América-MG e do Cruzeiro. O time está classificado para a segunda fase preliminar da Copa Libertadores e vai encarar um clube uruguaio.