Conheça o N26, banco digital alemão que abriu fila de espera no Brasil

Marcella Blass

Do 33Giga



15/02/2021 | 12:48



O N26 é um banco digital alemão que está presente em 25 países da Europa e nos Estados Unidos. Em janeiro, a startup recebeu autorização do Banco Central para operar no Brasil e abriu uma lista de espera para os usuários brasileiros se cadastrarem – e receberem em primeiro mão as notícias do lançamento do serviço.

Mas enquanto o N26 não chega em solo brasileiro, o 33Giga te apresenta e conta mais detalhes sobre as funcionalidades da conta digital. Confira!

Visão geral

Entre os destaques centrais do N26 está o fato do serviço ser 100% gratuito, sem taxas ou custo de manutenção. O cliente recebe o cartão em casa e começa a usar sem pagar nada, com cadastro totalmente digital. Além disso, o serviço oferece três saques de graça por mês e não exige saldo mínimo em conta.

Nos testes do 33Giga – realizados com o serviço financeiro na Europa – a interface e dinâmica dentro do aplicativo se mostraram um grande ponto positivo. Em primeiro lugar, ela é muito limpa e direto ao ponto. Em destaque, no topo, o usuário consegue ter acesso ao seu saldo atual. Logo abaixo, ele tem à mão atalhos para funções como receber e enviar dinheiro. Na sequência, uma lista completa de todas as transações feitas, o que ajuda a ter um controle legal dos gastos mensais.

Outro destaque interessante é a possibilidade de criar espaços dentro conta principal, destinados para objetivos financeiros específicos – como bancar uma viagens, reserva de emergência, despesas especiais etc. Nessa dinâmica, o usuário dá um nome e escolhe um avatar para aquela subconta e transfere dinheiro para lá da forma que desejar, mantendo-o separado do saldo total.

Planos de assinatura

As contas do N26 funcionam através de planos de assinatura – cada um com vantagens específicas para diferentes perfis de usuários. O gratuito é o plano Standard, mas existe ainda as opções Smart, You e Metal, que têm uma série de serviços adicionais por valores fixos mensais. Ainda não se sabe como essa dinâmica funcionará no Brasil e seus respectivos preços.

Como entrar na fila de espera?

Apesar de os serviços ainda não estarem disponíveis no Brasil, já é possível se cadastrar na lista de espera para criar uma conta N26 assim que for possível. Para fazer esse cadastro é bastante rápido: basta entrar no site do banco digital (aqui), clicar no botão Lista de espera e informar seu endereço de e-mail.

Com o nome da lista, você será um dos primeiros a receber informações sobre o lançamento e os preços que serão praticados no Brasil. Vale destacar ainda que para criar uma conta N26 é preciso ter mais de 18 anos, estar com a documentação em dia e ter um smartphone compatível com o aplicativo do banco.