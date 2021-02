15/02/2021 | 12:10



Anitta está em uma ilha com vários amigos gravando o reality show Ilhados com Beats. Por lá, a cantora já se envolveu com Lipe Ribeiro, que já participou de De Férias Com o Ex e foi finalista de A Fazenda 12. Além de beijos, parece que o mais novo casal foi surpreendido no quarto!

Pois é, no Stories, Anitta postou um vídeo em que Nicole Bahls aparece na porta deles chamando:

- Lipe, querido! Lipe, a tia!

Após algum tempinho, é possível ouvir Anitta gritando:

- Sai fora, c*****o!

Na legenda do vídeo, a cantora brincou:

Quem tem amigos desses não precisa de inimigo...