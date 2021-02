Durante live de Carnaval, Anitta troca beijos com Lipe Ribeiro e comete gafe: - Esqueci as letras todas

15/02/2021 | 12:11



Parece que as gravações do reality show de Anitta, o Ilhados com Beats, foram tão boas que até tiraram o foco da cantora de sua live de Carnaval! A transmissão, que aconteceu diretamente da Ilha em Angra dos Reis na qual ela e os amigos ficaram confinados durante o fim de semana, deu o que falar na internet - principalmente depois que a cantora esqueceu a letra de suas próprias músicas!

Com uma roupa dourada pra lá de chocante que foi inspirada no signo da cantora, Áries, a apresentação de Anitta contou com músicos e cantoras de back vocal que não esconderam o choque quando a artista admitiu que havia esquecido a letra de algumas canções no calor do momento. A Poderosa, descontraída, tentou se justificar:

- Faz um ano que eu não canto, não faço shows, não faço exercícios. Esqueci as letras todas. Eu só faço alguns exercícios de aeróbico.

Uma das letras esquecidas pela cantora, no entanto, deu o que falar: foram os versos da canção Cobertor, feita com a participação de Projota, que está confinado no Big Brother Brasil 21. Anitta, inclusive, usou isso como desculpa para minimizar o erro:

- É porque ele está no BBB, não sei se posso cantar essa, aí esqueci. [Risos]

Os internautas, é claro, não deixaram a gafe passar em branco:

E por falar em Lipe Ribeiro, o ex-A Fazenda marcou presença na live da cantora! Ao longo das gravações do reality, Anitta não escondeu que estava envolvida com o galã e isso não foi diferente durante a transmissão. Lipe não apenas ficou por perto ao longo da apresentação, como trocou beijos com a cantora ali mesmo, ao vivo!

Será que Bil Araujo, o Arcrebiano, perdeu o interesse da cantora para Lipe?