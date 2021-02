Saiba quais efeitos o uso do ar-condicionado pode causar na respiração

Da Redação, com assessoria

15/02/2021



A utilização do ar-condicionado dentro dos carros é muito comum, principalmente durante o verão. Porém, o uso excessivo, as baixas temperaturas e a falta de limpeza ou manutenção podem ser prejudiciais para o corpo e, principalmente, para o sistema respiratório.

Efeitos do uso do ar-condicionado

Segundo o otorrinolaringologista Dr. Guilherme Scheibel, quem já sofre com problemas respiratórios deve maneirar no uso do sistema.“Em relação ao uso do ar-condicionado, pessoas que tem problemas respiratórios devem redobrar o cuidado e a atenção em relação as pessoas que não apresentam nenhum tipo de doença. O ar-condicionado já é agressivo para a mucosa nasal e seu uso deve ser feito com cautela”, explica.

Por ser um país tropical, o Brasil tende a ter temperaturas elevadas durante o verão, o que faz aumentar o uso do ar-condicionado. “No verão, eu vejo um aumento dos problemas respiratórios ligado ao uso excessivo do ar-condicionado, pois o ar muito frio e seco do aparelho agride a mucosa nasal. Em resumo, na nossa mucosa nasal temos vários cílios para fazer a limpeza – uma partícula entra em contato com o início do nariz, essa partícula vai sendo limpa junto com o muco e é levada para trás para a gente deglutir ela, isso é fundamental na fisiologia nasal”, explica o médico. “O uso excessivo do ar aliado a baixa temperatura pode ajudar a paralisar esses cílios, prejudicando a limpeza do que você respira. Para agravar um ar-condicionado que não é limpo periodicamente ou de maneira correta, tende a acumular fungos, bactérias, acaros e sujeiras prejudicais para a nossa respiração. Ou seja, é extremamente importante também a limpeza do ar para evitar alguma complicação mais seria.”

A temperatura do ar-condicionado também é um ponto que merece atenção. “Não use o ar na potência máxima, procure deixar alguns graus de diferença da temperatura externa. Além de evitar o ressecamento das mucosas nasais, diminuir a diferença da temperatura nos ambientes internos e externos evita o choque térmico e possíveis doenças”, conta o Dr. Guilherme.