Volkswagen e Microsoft fecham parceria para condução autônoma

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



15/02/2021 | 10:48



O grupo Volkswagen anunciou seu plano de fortalecimento do desenvolvimento de soluções da Condução Automatizada (CA). A empresa de software do grupo, a Car.Software, vai colaborar com a Microsoft para construir uma Plataforma de Condução Automatizada (PCA) baseada na nuvem sobre o Microsoft Azure. Dessa forma, será possível alavancar suas capacidades de dados e computação e entregar experiências de condução automatizada em escala global ainda mais rapidamente.

Com a PCA sendo executada no Azure, a Car.Software vai aumentar a eficiência do desenvolvimento de sistemas avançados de assistência ao motorista (SAAM) e funções de CA para modelos das marcas do grupo alemão. A Volkswagen e a Microsoft têm sido parceiras estratégicas desde 2018 na Volkswagen Automotive Cloud, que irá expandir todos os futuros serviços digitais e propostas de mobilidade da Volkswagen.

“Ao transformarmos o grupo Volkswagen em um provedor digital de mobilidade, estamos visando aumentar continuamente a eficiência de nosso desenvolvimento de software. Estamos construindo nossa Plataforma de Condução Automatizada com a Microsoft para simplificar o trabalho de nossos desenvolvedores através de um ambiente de engenharia escalável e baseado em dados. Combinando nossa ampla expertise no desenvolvimento de soluções de condução conectada com o know-how da Microsoft sobre nuvem e engenharia de software, vamos acelerar a entrega de serviços de mobilidade seguros e confortáveis”, afirma Dirk Hilgenberg, CEO da Car.Software.

“Esta é a próxima evolução de nosso trabalho com o Grupo Volkswagen para aperfeiçoar sua transformação em um provedor de mobilidade baseado em software”, diz Scott Guthrie, vice-presidente executivo da Cloud + AI da Microsoft. “A força da Microsoft Azure e suas capacidades de computação, dados e Inteligência Artificial permitirão à Volkswagen entregar mais rapidamente soluções confiáveis de condução automatizada aos seus clientes.”

Plataforma de desenvolvimento

A SAAM e os veículos de condução automatizada podem ajudar a melhorar a segurança dos passageiros, enquanto reduzirão os congestionamentos e tornarão a mobilidade ainda mais confortável. Construir essas soluções requer capacidades computacionais de grande escala. Petabytes de dados obtidos das rodovias e condições meteorológicas, até a detecção de obstáculos e o comportamento dos motoristas precisarão ser gerenciados a cada dia para treinamento, simulação e validação de funções da condução automatizada. Algoritmos de aprendizagem de máquina que aprendem a partir de bilhões de quilômetros percorridos reais e simulados são fundamentais para experiências de condução conectada.

A Car.Software irá enfrentar esses desafios juntamente com a Microsoft simplificando a experiência dos desenvolvedores e alavancando os ensinamentos dos quilômetros percorridos por meio de uma base de dados dos veículos do Grupo, assim como dados de simulações. Os serviços de computação, dados e aprendizagem de máquina da Microsoft Azure, e o know-how da empresa de tecnologia no desenvolvimento de software irão permitir a criação de um ambiente de desenvolvimento global para a Car.Software. A PCA vai ajudar a reduzir esses ciclos de desenvolvimento de meses para semanas e a gerenciar com eficiência esse enorme volume de dados. As empresas começarão a trabalhar imediatamente na PCA e irão expandir continuamente o objetivo funcional da plataforma de desenvolvimento.

Ambas as empresas pretendem permitir aos parceiros de tecnologia construir ferramentas e serviços que se integrem à plataforma para aprimorar a criação de soluções de Condução Autônoma e Sistemas Avançados de Assistência ao Motorista (SAAM).

Desenvolvimento próprio de softwares

O grupo Volkswagen está avançando rapidamente na digitalização do automóvel. Até 2025, o Grupo vai investir cerca de 27 bilhões de euros em digitalização e aumentar a proporção de desenvolvimento próprio de softwares no automóvel para 60%, a partir dos 10% atuais.