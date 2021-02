Após formação de paredão no BBB21, brothers especulam resultado da eliminação e Fiuk recebe críticas

15/02/2021 | 10:10



A madrugada do dia 15 de fevereiro começou com a típica tensão do paredão no Big Brother Brasil 21: na noite do último domingo, dia 14, Sarah, Nego Di e Fiuk foram os escolhidos para compor a terceira eliminação da edição, e o assunto deu o que falar entre os brothers - principalmente em relação ao filho de Fábio Jr.

Fiuk, que foi o escolhido da casa para a berlinda, conversou com diversos participantes do jogo e ouviu críticas construtivas dos colegas. Juliette, por exemplo, revelou certa chateação com o cantor e apontou algumas de suas maneiras de agir que podem ter incomodado os outros competidores:

- Eu não votaria em você hoje porque sou fiel ao que eu sinto. Você só seguiu a mesma coisa que você estava fazendo antes: não acreditar em mim. Isso me machuca. Eu tive uma conversa contigo aqui. E você ainda achou que eu teria coragem de votar em você? Que cara de pau eu seria?! Acho você um menino muito bom, muito verdadeiro. Você tem alguns problemas de convivência, sim. Que incomodam e machucam muito. Para mim, os problemas que você tem dentro do Big Brother são essas questões de convivência, não é maldade.

E parece que o irmão de Cleo realmente vai precisar levar esses apontamentos em conta caso siga na competição, já que ouviu algo muito semelhante em conversa com Projota e Viih Tube. A youtuber destacou que, em mais de uma situação, viu o cantor sendo agressivo sem necessidade:

- Eu ainda estou com um pouco de dificuldade, em alguns momentos, de identificar se é o seu jeito ou se, às vezes, você está no limite de alguma coisa. Já vi em alguns momentos você dando um tom um pouco agressivo com alguém para explicar algo muito idiota, muito pequeno, mas que às vezes soa diferente.

O rapper acabou concordando com a afirmação:

- Eu sei que você não percebe, mas acontece. Vem sempre com uma coisa um pouco grosseira. Eu estou com esse pensamento, já ouvi esse pensamento de outras pessoas. Você é uma pessoa maneira, uma pessoa boa, uma pessoa que quer fazer o bem, que pensa o bem e de repente uma coisinha que te cutucou, você devolve.

Pouco depois, em conversa com Fiuk e Nego Di, Projota ainda ressaltou que espera que os dois amigos permaneçam dentro da casa e acabou lançando outra crítica para o cantor:

- Agora vai dar pra saber como é que está o jogo. Temos três pessoas no paredão dos três núcleos. De um lado, do outro lado, e uma pessoa que está mais no meio do jogo, que é você. Então, você não fez igual a gente, botar a cara.

Já em um papo particular, os dois emparedados reafirmaram a esperança de que ambos voltem ao jogo depois do resultado da próxima terça-feira, dia 16. Nego Di, então, reafirmou os comentários feitos por Projota:

- Gostaria muito de ter a oportunidade de conviver mais contigo, te conhecer mais, entender mais a tua pessoa. Sei sobre o assunto que o Projota estava trocando contigo, e sei que é importante a gente ouvir. Torço muito que tu volte, que a gente volte junto.

Ressentimentos e especulações

Ao longo da madrugada, Nego Di reclamou do contragolpe de Sarah, que o puxou junto consigo para o paredão após sua indicação por parte da líder Karol Conká. A rapper ainda apelou ao público que ajudasse o amigo a ficar na casa:

- Não quero que ninguém tire o Di, Brasil.

Já Sarah mostrou que também tem sua própria torcida dentro da casa durante conversa com Carla Diaz, que especulou um possível resultado para o paredão:

- Para mim, você fica. Sabe achismo? Sensação. Está muito coerente. Eu adoraria que você ficasse, saiba disso, de coração.

Outros jogadores que fizeram apostas sobre a eliminação foram João Luiz, Camilla de Lucas e Thaís, que ressaltou o aviso que Tiago Leifert deu aos brothers na última eliminação:

- Se fosse no passado, eu teria certeza que o Fiuk não iria sair. O paredão ia ficar entre Nego e Sarah. Porque é o chefe de um grupo e a chefe de outro grupo. Mas o Tiago falou para o Bil: Quem não está jogando esse ano, não está continuando. E, talvez, desses três, o Nego e a Sarah tretem mais.

Opinião do público

Apesar de os comentários da casa terem girado principalmente em torno de Fiuk, os internautas parecem ter planos diferentes para a eliminação. No Twitter, os principais comentários giram em torno do cantor e de Nego Di - cujos fãs parecem estar tentando eliminar um ao outro. Além disso, muitos defendem a permanência de Sarah no programa. Nego Di, no entanto, parece não contar com o apoio de outros famosos fora da casa já que diversos deles expressaram descontentamento para com o comediante.

E aí, qual sua expectativa para esse paredão?