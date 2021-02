Os 10 documentários mais bem avaliados da HBO GO

Bianca Bellucci

15/02/2021



Além de contar com um catálogo recheado de filmes e séries originais, a HBO também aposta na produção de documentários. São histórias que costumam ser mais pesadas, como crimes e abusos sexuais, mas que precisam ser contadas para dar luz aos acontecimentos.

Nesta lista, o 33Giga separou os 10 documentários mais bem avaliados pelo Metacritic, site que analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas. Vale destacar, porém, que foram selecionadas apenas as opções que estão disponíveis no Brasil pelo serviço de streaming HBO GO.

1. A Vida Segundo Sam – Nota 8,6

Sam Bern é um adolescente prestes a completar 17 anos que sofre de uma doença rara: a progeria, uma desordem genética caracterizada pelo rápido envelhecimento. Este documentário conta a história de como seus pais e seus médicos lutaram contra a condição e conseguiram alcançar avanços no tratamento da doença.

Acompanhe o relacionamento de dois ícones do cinema: a mãe Debbie Reynolds e a filha Carrie Fisher. A primeira é uma das grandes divas hollywoodianas, atriz de clássicos como Cantando na Chuva, enquanto a segunda é mais conhecida pelo papel de Princesa Leia na franquia Star Wars. O documentário conta a química entre elas e os dramas familiares por meio de entrevistas e filmes caseiros.

Um retrato íntimo de Muhammad Ali baseado em gravações do próprio campeão. Este documentário explora os desafios, confrontos e triunfos do pugilista que se tornou uma figura icônica tanto no esporte como pelo seu envolvimento em causas sociais. É importante destacar que o título está dividido em duas partes.

4. Sondheim em Seis Canções – Nota 8,5

Stephen Sondheim é um dos maiores compositores de musicais dos Estados Unidos, sendo responsável por letras de filmes que vão de Amor, Sublime Amor até Sweeney Todd: O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet. O documentário retrata a vida e obra do artista por meio da criação e apresentação de seis de suas canções mais icônicas.

5. Deixando Neverland – Nota 8,4

Neste polêmico documentário dividido em duas partes, Wade Robson e James Safechuck relatam o relacionamento que mantiveram com Michael Jackson na década de 1990. Dois garotos à época, eles contam em detalhes como foram abusados sexualmente pelo Rei do Pop e como lidaram com isso anos depois.

Este documentário examina os acontecimentos após o assassinato de Garrett Phillips, de 12 anos, desde a investigação inicial até a prisão e julgamento de Oral Hillary, um homem negro em uma comunidade predominantemente branca. O título, dividido em duas partes, levanta questões sobre o preconceito racial e sua relação com a polícia e o sistema de justiça.

Antes de ser ator, Steve Buscemi trabalhou no corpo de bombeiros de Nova York. Seu objetivo neste documentário é mostrar como é trabalhar naquela corporação. Por meio de imagens e vídeos, ele conta as situações vividas diariamente pelos profissionais ao longo de 50 anos, incluindo o atentado ao World Trade Center, no qual muitos trabalhadores morreram em serviço.

Autor, ativista e dramaturgo, Larry Kramer é uma das figuras mais importantes no combate à homofobia nos Estados Unidos. Por meio da política, ele deu voz à indignação e inspirou toda uma geração LGBTQIA+ a se levantar e se defender.

9. O Ataque à Maratona de Boston – Nota 8,2

Documentário que relata a história do ataque terrorista na maratona de Boston em abril de 2013, que causou a morte de três pessoas e feriu outras 264. O título conta com vídeos de câmeras de segurança, entrevistas exclusivas com sobreviventes e familiares, com oficiais, investigadores e repórteres do The Boston Globe, que ganharam o prêmio Pulitzer pela cobertura do ataque.

Em 2017, um escândalo no mundo esportivo norte-americano abalou o país. Isso porque Larry Nassar, médico osteopata da equipe de ginástica olímpica feminina, foi acusado de cometer uma série de abusos sexuais ao longo de três décadas. Este documentário explora a cultura de silêncio e poder e os interesses que possibilitam a impunidade dos abusadores por tanto tempo.