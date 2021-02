Como funciona o programa de fidelidade para usuários do iFood?

Bianca Bellucci

Para que os restaurantes atraiam clientes novos e retenham os antigos, o iFood conta com a função “programa de fidelidade”. Na prática, o estabelecimento pode estipular um número de pedidos que devem ser feitos pelo consumidor em um determinado período. Se ele cumprir a meta, ganha um desconto na próxima compra feita na loja. Normalmente, é mais fácil encontrar cupons de R$ 20 a cada três refeições ou R$ 30 a cada cinco pedidos.

O iFood, inclusive, tem uma seção dentro do aplicativo que apresenta os restaurantes que fazem parte do programa de fidelidade. Veja como acessá-la no tutorial abaixo. É importante destacar que o passo a passo foi realizado em um modelo iOS, mas é semelhante em aparelhos Android.

1. Abra o iFood em seu celular. Mude para a aba “Perfil” e, depois, acesse “Fidelidade”.

2. Dê um toque em “Ver lojas com fidelidade”.

3. Pronto! Todas os restaurantes da sua região que participam do programa aparecerão, bem como os descontos que oferecem. Vale ressaltar que, uma vez que você fizer um pedido em qualquer uma dessas lojas, automaticamente estará participando da promoção.

