Nadal vence Fognini em 3 sets e pega Tsitsipas nas quartas do Aberto da Austrália

15/02/2021 | 08:35



O espanhol Rafael Nadal se classificou sem sustos às quartas de final do Aberto da Austrália. Nesta segunda-feira, o número 2 do mundo derrotou o italiano Fabio Fognini, 17.º colocado no ranking da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/3, 6/4 e 6/2, em 2 horas e 16 minutos.

Foi o 13.º triunfo de Nadal em 17 duelos com Fognini, um resultado que o coloca pela 13.ª vez nas quartas de final do Aberto da Austrália, evento que venceu em 2009. Seu próximo adversário será o grego Stefanos Tsitsipas, número 6 do mundo e que nem precisou entrar em quadra nas oitavas de final, pois o italiano Matteo Berrettini abandonou o evento, lesionado.

Diante de Fognini, Nadal dominou o começo do duelo, logo abrindo 3/0 na primeira parcial, vencida por 6/3. O espanhol sofreu no segundo set, tanto que chegou a estar perdendo por 4/2, mas conseguiu a virada para 6/4. Já no terceiro, encaminhou o triunfo ao converter break point no terceiro game. Ainda conseguiu outra quebra de serviço antes de fechar a parcial em 6/2 e o jogo em 3 a 0.

Também nesta segunda-feira, o russo Daniil Medvedev somou o 18.º triunfo consecutivo para se garantir nas quartas de final do Aberto da Austrália. O número 4 do mundo superou o americano Mackenzie McDonald, 192º colocado no ranking, por 6/4, 6/2 e 6/3, em 1 hora e 34 minutos.

Assim, Medvedev se recuperou da atuação irregular diante do sérvio Filip Krajinovic, na rodada anterior, quando precisou de cinco sets para avançar e ainda chegou a se desentender com o seu técnico durante o duelo.

Nas quartas de final, Medvedv fará um confronto russo com Andrey Rublev, número 8 do mundo, que passou pelo norueguês Casper Ruud, o 28.º colocado no ranking. Rublev, que eliminou o brasileiro Thiago Monteiro na segunda rodada, ganhou os dois primeiros sets, por 6/2 e 7/6 (7/3), e vencia o terceiro por 4/0 quando o oponente abandonou a quadra, por problemas físicos.