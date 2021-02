Saiba qual foi a reação da Família Real com o anúncio da segunda gravidez de Meghan Markle

15/02/2021 | 07:10



Agora é oficial! Depois das suspeitas de que Meghan Markle e príncipe Harry estariam esperando o segundo filho, no último domingo, dia 14, eles anunciaram que realmente vão aumentar a família.

A confirmação chegou com um post no Instagram, através de uma foto tirada remotamente por um amigo do casal. No clique, é possível ver o casal bem feliz, descansando sobre a grama, sendo que Meghan, que tem 39 anos de idade, está com as mãos na barriguinha, que já está perceptível. Além disso, a notícia foi confirmada por um representante do par para a revista People.

Morando em Montecito na Califórnia, Estados Unidos, desde que deixaram as obrigações com a Família Real de lado, o casal foi visto em alguns momentos nesta quarentena participando de trabalhos voluntários, e algumas entrevistas. Aliás, o primeiro filho deles, Archie, que completa dois anos em maio, também apareceu em alguns vídeos liberados pela família.

E por falar em Família Real, pouco tempo depois da confirmação da noticia, ela liberou uma declaração falando da novidade.

Sua Majestade, o Duque de Edimburgo, o Príncipe de Wales e toda a família estão encantados e desejam o melhor a eles, fala o anúncio, que apesar de formal, faz questão de ressaltar que a notícia tinha sido dada a eles antes da postagem feita no Instagram.

Que o novo bebê venha com muita saúde!