Bayern de Munique abre os cofres e fecha com zagueiro Upamecano por R$ 277 mi

14/02/2021 | 21:34



O Bayern de Munique não poupou esforços e nem dinheiro para superar concorrência enorme e anunciar a contratação de zagueiro Dayot Upamecano, terceiro maior investimento da sua história: 42,5 milhões de euros (cerca de R$ 277 milhões).

O defensor francês de 22 anos dificilmente permaneceria no RB Leipzig após despontar como um dos melhores zagueiros da atualidade. Manchester United, Chelsea, Liverpool e Paris Saint-Germain manifestaram interesse na contratação.

Ciente que os rivais da Alemanha prevaleceram uma negociação com time de outro país, o Bayern agiu silenciosamente e pagou a multa rescisória para fechar com Upamecano, anunciado oficialmente neste domingo.

Sobram características importantes para definir o motivo de o francês surgir como alvo das grandes potências do planeta. Upamecano é definido como forte no jogo aéreo, com espírito de liderança em campo e veloz para antecipar as jogadas.

Ele chegará ao Bayern de Munique apenas no meio do ano, após o fim do Campeonato Alemão e das competições europeias. E assinará contrato pelas próximas cinco temporadas. A apresentação está prevista para dia 1º de julho.

É a concretização de um sonho antigo dos bávaros, que já haviam tentado contratá-lo em 2015, quando ainda era um jovem promissor. Mas, na época, perderam a disputa com o grupo Red Bull.