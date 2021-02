Segunda-feira, dia 15 de fevereiro de 2021

Ademir Médici



15/02/2021 | 00:52



SANTO ANDRÉ

Horácio Ricci, 95. Natural de São Simão (São Paulo). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Ianko de Almeida Vergueiro, 87. Natural do Espírito Santo do Pinhal (São Paulo). Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Jacinta Plaza Raunaimer, 83. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José dos Santos, 83. Natural de Junqueiro (Alagoas). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando de Godoy, 82. Natural de São Paulo, Capital. Residia Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 12.

Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Mario Kondo, 80. Natural de Nuporanga (São Paulo). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Luiz Gonzaga Leandro, 76. Natural de Afogados da Ingazeira (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Maria Magdalena Feher, 68. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Funcionária pública aposentada. Dia 12. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Cândido da Silva, 66. Natural de Goiana (Pernambuco). Residia na Vila Linda, em Santo André. Mecânico. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdemir Fiorelli de Moraes, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 12, hospital de campanha Pedro Dell’Antonia. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creuza Costa de Brito, 57. Natural de Marilac (Minas Gerais). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Izabel Oliveira Alves, 56. Natural de Abaíra (Bahia). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Ravecini de Oliveira, 54. Natural de Santo Andr´. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 12. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ricardo Sant’Ana, 53. Natural de Santo André. Residia na Vila Rica, em Santo André. Dia 12. Memorial Jardim Santo André.

Sandra Cristina Negocia Riqueto, 50. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Costureira. Dia 12. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Signorini Junior, 44. Natural de Santo André. Residia no Jardim Progresso, em Santo André. Projetista sênior. Dia 12. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Iolanda Antunes, 84. Natural de São Sebastião da Grama (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 12, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Kaique Silva Santos, 23. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 8, em Diadema. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Joaquim Pereira dos Santos Filho, 78. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Lenira Cinésio Lima, 76. Natural de Rio Largo (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

José Soares do Nascimento, 73. Natural de Alagoa Nova (Paraíba). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Janice Novais de Souza, 72. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.

Neuza Souza de Oliveira, 71. Natural de São João do Oriente (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Luciene Pereira de Souza, 54. Natural de Dario Meira (Bahia). Residia em Piraporinha, Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Givanildo Felix do Nascimento, 50. Natural de Goiana (Pernambuco). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.

Paulo César Marques de Oliveira, 49. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 8. Vale da Paz.

Sandra Cristina Lima da Silva Souza, 45. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 8. Cemitério Municipal.



M A U Á

Manoel Cascaes Gomes, 79. Natural de Poções (Bahia). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Maria de Lourdes de Sousa Guimarães, 69. Natural de Propriá (Sergipe). Residia no Alto da Boa Vista, em Mauá. Dia 11. Cemitério Santa Lídia.

Marina Pereira da Silva Carvalho, 59. Natural de Boa Vista do Tupim (Bahia). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida Paixão Miranda, 47. Natural de Nova Aurora (Paraná). Residia no Jardim Jardim Miranda D''Aviz, em Mauá. Dia 12. Cemitério Santa Lídia.