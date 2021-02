Lukaku brilha, Internazionale supera a Lazio e assume a liderança do Italiano

14/02/2021 | 19:22



Dificilmente a liderança sairá de Milão na atual edição do Campeonato Italiano. Mas a mudança de mãos do primeiro lugar entre os rivais da cidade está bem interessante. Em dia inspirado de Lukaku, a Internazionale ultrapassou o Milan e assumiu a ponta com vitória incontestável sobre a Lazio, por 3 a 1, no Giuseppe Meazza.

O centroavante belga foi o grande nome do triunfo com dois gols, uma assistência e outras tantas chances desperdiçadas. A apresentação de gala deixa o clássico da próxima rodada ainda mais quente, domingo, às 11 horas, no San Siro.

Eliminada da Copa da Itália para a Juventus no meio de semana, a Inter precisava de uma resposta imediata. Sobretudo dos atacantes Lukaku e Lautaro Martinez, muito cobrados após o 0 a 0 com o time de Turim.

E ela veio da melhor forma possível. Logo aos 22 minutos, Lukaku cobrou bem o pênalti e colocou a Inter em vantagem. Antes do intervalo, mostraria oportunismo ao pegar a sobra na área e fuzilar. Com 2 a 0 de vantagem, bastava administrar na etapa decisiva.

Mas Escalante diminuiu ao desviar cobrança de falta de Milinkovic-Savic e deixar o jogo e o resultado indefinidos. A Lazio pressionava em busca do empate quando uma roubada de bola acabou decidindo o rumo do jogo.

Lukaku recebeu pela direita e arrancou em velocidade, apenas rolando para a área onde estava Lautaro. O atacante só teve o trabalho de empurrar às redes e conduzir a Inter aos 50 pontos. O Milan estacionou nos 49.