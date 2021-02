Grande ABC disponibiliza 476 chances de emprego

Soraia Abreu Pedrozo

Diário do Grande ABC



14/02/2021 | 17:31



Dizem que o ano só começa, de fato, após o Carnaval. Celebrada amanhã, a data, embora neste ano não conte com os tradicionais festejos da Folia, devido ao cenário de pandemia de novo coronavírus, mesmo assim pode servir de marco para buscar o novo emprego. Nesta semana, conforme os centros públicos municipais e a agência de recrutamento Luandre, estão disponíveis 476 oportunidades de emprego.



A maior parte das chances, 179 delas, está na CTR (Central de Trabalho e Renda) de São Bernardo. Destaque para as 56 posições para auxiliar de limpeza; 30 para auxiliar de linha de produção e 20 para vendedor. Interessados devem enviar currículo para ctr@saobernardo.sp.gov.br com a função pretendida. Em São Caetano, o Portal de Emprego da Prefeitura oferece 164 postos, basta consultar https://www.softwarerh.com.br/v2/prefeituradesaocaetano para verificar oportunidades.



O PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) de Ribeirão Pires reúne 36 chances, destaque para dez vagas para técnico de rede (telecomunicações), dez para técnico em fibras ópticas e uma para trabalhar com as redes sociais de loja. Interessados devem visitar o portal Emprega Brasil, do governo federal (https://empregabrasil.mte.gov.br).



Em Mauá, das 32 oportunidades disponíveis no CPTR (Centro Público de Trabalho e Renda), quatro são para costureira, duas são para técnico em segurança do trabalho e uma para psicólogo educacional. Lista com todos os postos está no site da prefeitura, em Bolsa de Empregos. O CPETR (Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda) de Santo André conta com 19 postos de trabalho, a exemplo de nove para caldeireiro montador, três para funileiro industrial e dois para consultor de vendas voltados a PCDs (Pessoas com Deficiência). Em Diadema, o CPETR disponibiliza seis vagas, sendo duas para cozinheiro, duas para auxiliar de cozinha e uma para meio oficial de cozinha. Interessados devem enviar e-mail para vagas.emprego@diadema.sp.gov.br.



A Luandre conta com 40 postos nesta semana. Destaque para a área da saúde, com chances para auxiliar de enfermagem de centro cirúrgico e UTI adulto (R$ 2.000 a R$ 2.500) e técnico em enfermagem pronto socorro adulto (R$ 2.500 a R$ 3.000).