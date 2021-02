14/02/2021 | 17:10



Arcrebiano Araújo, segundo eliminado do BBB21, encontrou Lucas Penteado pela primeira vez fora do confinamento neste domingo, dia 14. Em suas redes sociais, Bil compartilhou fotos e vídeos do momento em que abraça o ator, que acabou desistindo de sua participação após duas de reality.

No Instagram, Arcrebiano escreveu:

Tão bom ter encontrar assim meu irmão você foi muito importante pra mim lá dentro, você é foda meu irmão.

Nas imagens, Lucas aparece perguntando se Arcrebiano está feliz.

- O que aconteceu lá ficou lá, o que é importante é aqui fora.