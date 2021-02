Eintracht Frankfurt vence e aproveita empate do Wolfsburg para alcançar 3° lugar

14/02/2021 | 16:30



O Eintracht Frankfurt já está na terceira colocação do Campeonato Alemão, graças a mais uma vitória comandada pelo português André Silva, os 2 a 0 sobre o Colônia, neste domingo. Além disso, o time aproveitou o tropeço do Wolfsburg diante do Borussia Mönchengladbach, um empate por 0 a 0.

Jogando em casa, o Eintracht Frankfurt não encontrou resistência do Colônia no triunfo por 2 a 0. Dominou todas as ações e, merecidamente, segue na zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

O português André Silva mais uma vez deixou sua marca. Já são 18 gols do atacante nesta edição do Campeonato Alemão. Está atrás apenas dos 24 de Lewandowski, do Bayern, na luta pela artilharia. Metade desses gols foram anotados em 2021.

André Silva abriu o marcador para a segura vitória do Eintracht, que não passou sustos ao longo dos 90 minutos no seu estádio. N'Dicka definiu o placar de 2 a 0.

Além do português, destaque também para a bela apresentação de Kostic e a criatividade de Kamada e Younes no meio-campo. O placar tinha tudo para ser mais amplo, não fossem as chances desperdiçadas.

O Eintracht subiu para os 39 pontos, na terceira posição, beneficiado pelo empate do Wolfsburg diante do Borussia Mönchengladbach, por 0 a 0, que agora ficou com 38. O Mönchengladbach é o sétimo colocado, com 33. Já o Colônia é o 14.º, com 21.