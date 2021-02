Atlético-MG empresta Marquinhos para time da Bulgária até julho de 2022

14/02/2021 | 16:15



O atacante Marquinhos deixou o Atlético Mineiro. Neste domingo, o clube comunicou o empréstimo do jogador ao Botev Plovdiv, da Bulgária. O acordo será válido até o fim de julho de 2022. Além disso, optou por renovar o contrato com o jogador de 21 anos, que passa a ser válido até 6 de dezembro de 2024. O vínculo anterior ia até o término de 2023.

Embora tenta assinado com a equipe búlgara, Marquinhos estava inicialmente na mira de outro clube, o Austria Vienna. Mas fechou sua transferência ao Botev Plovdiv pelos próximos 18 meses. O novo clube do atacante já contava com outros dois brasileiros no elenco: Johnatan, ex-Goiás, e Marquinhos Pedroso, ex-Figueirense.

Formado nas divisões de base do Atlético-MG, Marquinhos viveu seus melhor momentos pelo clube no fim de 2019, quando chegou a ser titular sob o comando de Vagner Mancini. Mas foi perdendo espaço aos poucos, durante a temporada 2020, com Jorge Sampaoli. Um cenário que se intensificou durante o segundo turno da competição, quando também começou a negociar a sua transferência para a Europa.

Marquinhos disputou 28 jogos na temporada 2020, sendo 11 pelo Brasileirão, com um gol marcado. E não atua pela equipe desde a 22.ª rodada, no empate por 2 a 2 com o Ceará, em 22 de novembro. No total, soma 43 partidas e 2 gols pelos profissionais do Atlético-MG.