Com 3 de Aubameyang, Arsenal vence Leeds e encerra série de tropeços no Inglês

14/02/2021 | 15:55



Em uma temporada decepcionante, o Arsenal ao menos conseguiu encerrar uma sequência de três tropeços do Campeonato Inglês. Neste domingo, derrotou o Leeds United por 4 a 2, no Emirates Stadium, pela 24.ª rodada. O atacante gabonês Pierre Emerick Aubameyang marcou três vezes.

Atuando na sua casa, o Arsenal teve um ótimo primeiro tempo, indo ao intervalo vencendo por 3 a 0. Abriu o placar com Aubameyang aos 13 minutos, após passe do suíço Granit Xhaka. E converteu um pênalti aos 41, que havia sido cometido pelo goleiro Illan Meslier. Nos acréscimos, Héctor Bellerín recebeu passe de Dani Ceballos para fazer 3 a 0, em uma trama entre jogadores espanhóis.

O quarto gol do Arsenal saiu no começo do segundo tempo, sendo marcado novamente por Aubameyang, dessa vez de cabeça, logo com dois minutos, após cruzamento de Emile Smith-Rowe.

A partir daí, o time londrino diminuiu o ritmo. E o Leeds aproveitou para marcar duas vezes. A primeira com o holandês Pascal Struijk, de cabeça, após cobrança de escanteio do brasileiro Raphinha, aos 13 minutos. O segundo gol foi do português Helder Costa, depois de assistência do galês Tyler Roberts, aos 24.

O triunfo levou o Arsenal aos 34 pontos, na décima posição do Inglês, logo à frente do Leeds, com 32. O time londrino está a cinco do rival Chelsea, o quinto colocado, na zona de classificação à Liga Europa. Será por essa competição que o Arsenal voltará a campo na quinta-feira, diante do Benfica, no Estádio Olímpico de Roma. No dia seguinte, pelo Inglês, o Leeds vai visitar o Wolverhampton.