Guarda Municipal acaba com festa clandestina em Ribeirão Pires

Do Dgabc.com.br



14/02/2021 | 10:43



A GCM (Guarda Civil Municipal) de Ribeirão Pires encerrou uma festa clandestina que acontecia na noite deste sábado (13) no Centro Hípico Amarelinho, localizado no bairro Tanque Caio. Cerca de 500 pessoas estavam no local no momento do flagrante. O responsável pela festa foi identificado e multado e os participantes deixaram o local sem que fosse registrado nenhum tipo de confusão.

“A Guarda de Ribeirão Pires tem trabalhado atentamente para garantir o cumprimento das normas sanitárias, a fim de evitar tumultos e garantir segurança para nossa população”, comentou o comandante da GCM, Sandro Torres.

Outra atuação

No bairro Centro Alto, outro estabelecimento que também estava promovendo uma festa clandestina na noite de sábado foi autuado pela Guarda Municipal. O local, que não possuía alvará para promover shows, estava lotado e desrespeitava as regras sanitárias de distanciamento e comercialização de bebidas alcoólicas após às 20h. Os responsáveis foram multados em R$ 10 mil.