Maquiadores ensinam maquiagens carnavalescas para curtir a folia online

14/02/2021 | 07:40



Não há dúvidas de que o carnaval de 2021 será o mais diferente de todos que já vivemos. Adeus bloquinhos de rua, até mais desfiles das escolas de samba. Por conta da covid-19, a aglomeração típica da festa não será permitida. Mas a celebração tem uma importância tão grande para os brasileiros que, mesmo dentro de casa, será possível fazer uma festa. Para entrar no clima, nada melhor do que uma boa maquiagem. Seja para uma chamada de vídeo com os amigos, assistir a lives de grandes artistas ou participar de workshops para a folia.

Além de mexer com a autoestima, a maquiagem pode mudar nosso humor. No caso do carnaval, faz com que o folião dentro de cada um se liberte. "É uma forma de ressignificar a data de um jeito consciente, dentro de casa", divide o maquiador Junio Ribbeiro. E todos podem entrar no clima. Make não tem gênero, tamanho ou padrão. No entanto, há alguns cuidados.

"Para maquiagem infantil, devemos utilizar produtos adequados para esse público. Eles geralmente são à base de água, de fácil remoção e devem ter a liberação da Anvisa. Devemos levar sempre em conta que, mesmo no carnaval, a criança continua sendo criança e não devemos adultizar uma produção, dando preferência às maquiagens artísticas infantis e mais lúdicas", alerta a maquiadora Paula Esteves.

Já para os adultos, a liberdade é maior. Para a maquiadora Natália Rossi, a maquiagem não tem regras, especialmente durante o carnaval. "A parte mais importante é o processo, quando você fica consigo mesmo, deixando o lado criativo fluir, sem certo ou errado. Acima de tudo é terapêutico", opina.

Homens também não ficam de fora da brincadeira. "Eu acho que a gente está em progresso. Ainda há muito a discutir, mas hoje eu vejo homens muito mais vaidosos, com produtos de skincare, e entendendo a necessidade de melhorar sua aparência", conta Junio, que trabalha há oito anos com moda e maquiagem.

Com a internet e a produção de conteúdo de beleza de pessoas tão distintas, mais referências ficaram disponíveis, assim como a popularização de uma série de produtos fora do padrão, com cores menos convencionais e base para todos os tons de pele. "Isso induz mais as pessoas a buscar as próprias maneiras de se maquiar. Elas não estão mais buscando correção, mas sim identidade e autoafirmação. Não seria diferente com as maquiagens de carnaval, pois é onde podemos expor como nos sentimos à vontade, de maneira lúdica e potencializada", reflete o make-up artist Alma Negrot.

Tendências. Cores néons continuam em alta, especialmente o rosa. Assim como os já típicos glitters e brilhos. Para isso, utilize um bom fixador, evitando que eles caiam ou se espalhem no rosto pela transpiração. Para garantir a fixação nos cabelos e barba, passe gel seguido do brilho.

As pedras adesivas também são muito procuradas pela questão da praticidade. Elas imitam pérolas, strass ou pontos de cor de diferentes tamanhos, para serem aplicadas na testa, no colo e ao redor dos olhos. Na falta, uma opção prática é usar a ponta redonda de um pincel para fazer bolinhas pelo rosto, criando um padrão.

Natália aposta também nas sobrancelhas coloridas. "No meu caso, preenchi normalmente as sobrancelhas com uma tinta dourada (específica para maquiagem) e um pincel fininho, fiz uma linha abaixo dela e fui esfumando a tinta para o restante dela", ensina. Para ela, cada vez mais as pessoas se permitem usar maquiagem sem nenhum conceito específico. "Aí entra a expressão de cada um e a forma como se sente bem", diz.

O foco da maquiagem carnavalesca devem ser os olhos. Uma das grandes tendências são os delineados diferentes: vazados, com formatos diferentes ou risco triplo. "Isso é até uma tendência da pandemia, por conta do uso da máscara. Existe hoje uma procura maior para que os olhos estejam mais realçados", lembra Junio. Dentre os estilos, muitas inspirações vêm dos próprios filtros do Instagram, com emojis, flores e detalhes alegres. As formas geométricas também ganham destaque, assim como a assimetria. Colocou glitter prateado de um lado? Capriche no dourado do outro.

A maquiadora Duda Lino acredita que a boca deve também ser valorizada na produção. Para isso, apostou no néon e glitter flocado. "No olho fiz um delineado gráfico com tinta néon e coloquei glitter por cima com a própria cola de glitter. Na boca, batom roxo e também glitter flocado", ensina ela. "Lembrando que, antes de tudo, eu limpei minha pele, hidratei, passei primer, base, corretivo, contorno em pó, blush e iluminador", afirma.

Outra área que cada vez mais vem ganhando destaque também é a linha que se faz entre as maçãs do rosto, pegando parte do nariz - em outras palavras, a área que queimamos fácil ao tomar sol. Justamente pelo uso dos filtros das redes sociais, a área ficou cada vez mais valorizada e pode ser coberta por estrelinhas, glitter ou tinta.

A quantidade vai do gosto de cada um. Para os mais tímidos, cores mais suaves como o rosa-claro e o dourado são indicados. "Podemos também trabalhar o contorno do rosto e colo, que são regiões em que geralmente não utilizamos nada colorido em uma maquiagem convencional", sugere Paula.

Já para quem quer se jogar na festa, como no caso de Alma Negrot, o céu é o limite. A make foi inspirada no teste de psicologia de Rorschach, que consiste em mostrar desenhos abstratos para as pessoas esperando uma interpretação. "Isso para mim representa o quão somos únicos e afetamos cada pessoa de maneira singular", conta. O segredo está em usar sombras e batons com acabamento matte, isto é, que secam na pele e não transferem, garantindo durabilidade. "Os produtos cremosos são muito fáceis de trabalhar, pois podem ser usados tanto para traços e formas gráficas ou serem esfumados e até misturados com outras cores", explica.

Como vivemos em uma realidade híbrida entre o real e o virtual, não se esqueça de compartilhar sua produção. Um truque indispensável é a luz. "Prefira o sol da tarde ou da manhã e sempre se posicione de frente para ele. É importante também que a câmera fique acima da linha dos olhos, pegando detalhes como um delineado e uma sombra elaborada", aconselha Paula.

Depois da folia, não esqueça da limpeza e hidratação. Retire a maquiagem com delicadeza, de preferência com um lencinho umedecido para tirar o excesso e, em seguida, lave o rosto com água e sabão. Para a remoção de brilho no cabelo ou na barba, a ordem continua - primeiro lenço, depois sabão. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.