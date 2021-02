Bares e restaurantes da região têm bares e restaurantes movimentados em sábado de Carnaval

Tauana Marin

Diário do Grande ABC



13/02/2021 | 20:43



Hoje é sábado de Carnaval, mas, devido à pandemia do novo coronavírus, os festejos nas sete cidades foram cancelados. Apesar disso, e do clima mais ameno, com chuva durante o dia todo, muita gente buscou diversão nos bares e restaurantes do Grande ABC. Vias com grande volume de estabelecimentos, como a Rua das Figueiras, em Santo André, e as a venidas Goiás e Kennedy, ambas em São Caetano, mantinham bom movimento no início da noite de hoje.