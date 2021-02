Empresário de Lucas Penteado quer uma porcentagem de tudo o que o ex-brother conquistou

13/02/2021 | 16:11



Lucas Penteado acabou saindo do Big Brother Brasil 21, mas o seu nome ainda está dando o que falar dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil. Segundo informações publicadas por Leo Dias, do Metrópoles, Leandro Alladin que era empresário do ator vai levar o vínculo que eles tiveram para dentro dos tribunais.

Isso mesmo! Segundo o que o assessor conta para o colunista, eles não tiveram contratos assinados, mas Alladin acabou assessorando Lucas e conseguido para o ator diversos serviços, como: tratamento dentário, telefone celular, roupas e outras permutas.

- Conheço o Lucas há quatro ou cinco anos. Ele me procurou antes do BBB dizendo que precisava de um patrocínio de mil e quinhentos reais. Em questão de minutos, consegui oito mil reais e um dentista, que fez o canal nele e, quando saísse do programa, colocaria lentes de contato. Lucas disse que, de tudo o que eu conseguisse para ele, me daria 30%.

O jornalista ainda questionou para o empresário se o ex-brother sabe de tudo o que está acontecendo, e ele afirmou que sim. Segundo, Alladin, desde que um amigo da família decidiu também participar das negociações, Lucas acabou o bloqueando em todos os canais de comunicação.

- Minha amizade com ele é grande. Me ligava praticamente toda hora. Agora, preciso apelar para isso.

E parece que esse caso vai realmente terminar nos tribunais. Que coisa, né!?