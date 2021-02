Klara Castanho sobre trabalhar com Maisa em nova produção da Netflix: - A gente é muito fofoqueira

13/02/2021 | 16:10



Klara Castanho tirou dúvidas de seus seguidores no Instagram sobre sua participação na série De Volta aos 15, nova produção da Netflix inspirada na obra de Bruna Vieira. Segundo a atriz, apesar das gravações só começarem no final do mês, parece que ela e Maísa já prepararam o elenco para o que está por vir.

Em tom de brincadeira, ela conta na rede social:

- Eu e a Maisa realmente somos muito fofoqueiras. No dia da caracterização [para a série] cada um preparou a produção falando 'olha a gente é bastante fofoqueira', juntou as duas vai ser pior.

Antes que fosse questionada sobre as fofocas, Klara explicou:

- É uma fofoca 100% do bem, fofoca nossa. Não é falando de ninguém. É 100% do momento, da situação. A gente não fala mal de ninguém. A gente só gosta de comentar sobre tudo.

A série ainda não tem previsão para estrear no streaming.