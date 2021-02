Gloria Groove diz que vai estender a mão para Karol Conká após BBB21: A amiga é minha, a alienação é minha

13/02/2021 | 13:10



Karol Conká decepcionou muitos fãs e admiradores com suas atitudes no BBB21. Esteve envolvida em episódios polêmicos, gerando discussões sobre xenofobia, relativização de assédio, preconceito religioso e saúde mental. No entanto, em meio a cancelamentos e perda de seguidores, Gloria Groove afirmou que não vai deixar de dar suporte à amiga após sua saída da casa.

A cantora já declarou que sua torcida vai para Gilberto, mas ainda vem sofrendo pressão para deixar de seguir Karol nas redes sociais.

Cuida da sua rede que eu cuido da minha e pronto, tudo em paz. Não ligo para o que fulano acha ou não acha que é pano. Se lincha junto é falsa, se não lincha junto é conivente.

O jogo continua...

Enquanto isso, em confinamento na casa do BBB, Karol Conká planeja seus próximos movimentos, principalmente por ser a líder da semana e ter a responsabilidade de indicar alguém para o paredão.

Em uma conversa com Nego Di, na madrugada deste sábado, dia 13, a rapper considerou indicar Camila de Lucas, mas em determinado momento o nome de Carla Diaz pareceu mais tentador.

Ela contou ao humorista que fez diversas tentativas de se aproximar da atriz, após a briga que aconteceu na festa Holi Festival. No entanto, segundo Karol, Carla não deu nenhuma abertura.

- Tava pensando assim: já pedi desculpas, já botei no vip e já me redimi. Quer minha alma? Quer que eu entregue o jogo? Essa menina jamais ia fazer esse tipo de coisa. Ela iria querer me ver definhar. Quer ver o bicho pegar? É só eu botar ela no paredão com a justificativa que ela não faria isso por mim. Falar mano, já dei o vip, já fiz tudo, mas a gente tem problema que vai além daquela festa.

Karol ainda insinuou que Carla só estaria em um affair com Arthur graças aos seus esforços.

- É verdade. Parece que eu estou entregando o game para a menina. Aí, já é demais. Já botei no vip, dei a oportunidade de comer do meu lado e do lado do boy que eu arranjei pra ela.

Nego Di, por sua vez, pareceu não concordar com o jogo que a rapper estava planejando fazer.

- Uma pessoa que chama a outra pro vip e põe no paredão sem ter dado uma treta é incoerência. As pessoas que estão no vip são quem tu tem mais afinidade ou está praticando perdão. Aí, tu vai botar ela no paredão por algo que tu mesmo gostaria que ela tivesse virado a página. Quando tu não bota no paredão, tu dá mais um tapa de luva e coloca ela na obrigação perante o público de não te indicar. Se ela te indica, com certeza, as pessoas não vão te tirar e na primeira oportunidade ela sai fora. Vem por água abaixo tudo o que ela mostrou ser até agora.

Enquanto os planos eram traçados no quarto do líder, Carla Diaz e Arthur protagonizaram um momento fofo no quarto colorido. O casal estava deitado abraçado em uma das camas de solteiro.

No jardim, Fiuk ainda estava chateado por ter sido escolhido por Caio para ser o monstro da semana. Ao lado de Thaís, o brother desabafou:

- Agora parece que eu não existo, eu chego, o cara sai. Eu acho isso muito estranho. Não custa nada o cara vir falar: pô, tive que escolher alguém. Banca.