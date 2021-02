Baep prende em Diadema três pessoas por tráfico e apreende 9.320 kg de entorpecentes

Policiais Militares do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais) prenderam, na madrugada deste sábado (13), três criminosos -- os nomes não foram divulgados -- por tráfico de drogas e apreenderam 9.320 kg de entorpecentes. O grupo foi pego na Vila São José, em Diadema, sendo chefiado por duas mulheres.

Segundo a ocorrência, a polícia atuava na Operação Rodovias Mais Seguras, quando recebeu a informação de que um indivíduo procurado da Justiça estava próximo à Anchieta na altura da Favela Naval. Ao verificar as informações, a equipe avistou um homem com as mesmas características na Rua Vereador Rubens de Oliveira, na Vila São José, que, ao notar a viatura, adentrou no quintal de uma residência deixando o portão aberto. Os agentes flagram duas mulheres no local, junto do homem, em posse de drogas, além de R$ 939,00 e diversas anotações de contabilidade.

Questionadas, uma das criminosas disse ser a gerente do ponto de tráfico e a outra ser a responsável por transportar as drogas até o local. O homem confessou ser foragido, além de informar onde haviam mais entorpecentes armazenados. No total a polícia apreendeu 1.897 papelotes de cocaína, 3.373 pedras de crack e 1.984 unidades de maconha.