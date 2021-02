Reforço chega e já faz gol em jogo treino do Ramalhão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/02/2021 | 00:01



O Santo André realizou ontem o terceiro jogo treino de sua pré-temporada visando o Campeonato Paulista. Em Jacutinga, Minas Gerais, recebeu o Pouso Alegre-MG e venceu por 2 a 0, gols do recém-chegado zagueiro Anderson Salles (oficializado ontem pelo clube), convertendo cobrança de falta, no primeiro tempo, e do atacante Rone, já na etapa final.

“Foi um jogo extremamente importante nessa preparação. Difícil, contra equipe bem organizada, que joga há bastante tempo junta e nosso time se portou muito bem. Como o professor salientou: o importante era trabalhar bem e ter um resultado positivo, e acho que conseguimos”, disse o defensor, que disputou a última Série D do Campeonato Brasileiro pela Ferroviária.

Anderson Salles ainda aproveitou para se apresentar à torcida ramalhina. “Vou procurar fazer meu trabalho, ajudar da melhor maneira possível. Gosto de sempre vencer, cobro bastante e aceito ser cobrado e acho que só assim a gente vai ter êxito na profissão. Venho sabendo da dificuldade do campeonato, então temos de estar focados 100%, entrar forte para poder alçar voos maiores. Sabemos do que foi feito ano passado aqui e temos de chegar o mais perto possível e, se der, melhorar.”

Após a partida de ontem o técnico Paulo Roberto Santos recebeu homenagem do clube mineiro, seu primeiro na função, em 1988, que terminou com o acesso do time à elite mineira. Atual presidente do Pousão, Paulo da Pinta, inclusive, foi jogador naquela campanha e presenteou o treinador andreense com uma camisa.