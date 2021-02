Prefeito e vereadores visitam elenco do Azulão

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



13/02/2021 | 00:01



Elenco, comissão técnica e diretoria do São Caetano receberam ontem, no Estádio Anacleto Campanella, as visitas do prefeito, Tite Campanella (Cidadania), o presidente da Câmara, Pio Mielo (PSDB) e outros vereadores. A ação faz parte do processo de reaproximação entre time e poder público proposta pelo coordenador geral do Azulão, Fabinho Félix, e enfatizada pelo atual chefe do Paço são-caetanense que, além de ter sugerido o encontro de ontem, ainda ofereceu ajuda para a equipe, colocando dois campos municipais à disposição do técnico Wilson Júnior e dos atletas.

“Solicitei ao prefeito que pudéssemos utilizar dois campos municipais e ele atendeu prontamente, para que dois ou três dias por semana façamos a utilização. São campos bons e a manutenção será feita por nós. Não temos CT, então dificulta muito para a gente. Temos que agradecer à municipalidade, porque (a decisão) foi muito boa para a gente. É importante para que possamos manter a preservação do gramado (do Anacleto Campanella)”, destacou o presidente da São Caetano Futebol Ltda (que gere a equipe), Nairo Ferreira de Souza, que recebeu a comitiva da Prefeitura junto do presidente do conselho deliberativo, Antônio de Pádua Tortorello. “O relacionamento do São Caetano com o poder público sempre foi bom. O Tite foi vice-presidente do clube nas minhas três primeiras gestões e disse que queria conhecer o elenco, dar boas-vindas aos jogadores. Foi uma visita de cordialidade”, completou.

Na quarta-feira, Tite Campanella recebeu Fabinho Félix e o volante Anderson Braz para conversa na Prefeitura. Na quinta, o prefeito esteve na sede social do Azulão para uma vistoria ao local. E, ontem, houve este encontro com os jogadores. “Sabemos que o futebol é muito cíclico, jogadores chegam e vão, então não sei se vocês têm ideia do quão relevante é este clube para o cidadão são-caetanense. O futebol e este clube estão intrínsecos na vida do morador e são vocês, jogadores, que levaram, levam e levarão o nome de São Caetano para o Brasil e para o mundo. Por isso, nos colocamos à disposição do clube no que for preciso na caminhada rumo à glória”, declarou o chefe do Palácio da Cerâmica.

Porta-voz do elenco, o goleiro Luiz destacou a importância dessa proximidade entre as partes. “Para nós, jogadores, é muito importante receber este apoio da Prefeitura e da Câmara, o que demonstra essa união que sempre tivemos aqui entre cidade, clube e time. Da nossa parte, a gente promete muito comprometimento e força de vontade dentro dos gramados em busca de vitórias”, afirmou o arqueiro.