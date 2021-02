Números da contradição

Do Diário do Grande ABC



12/02/2021 | 23:59



Gestores públicos têm como obrigação gerir adequadamente os recursos que lhes são confiados. Disso ninguém discorda. O uso racional das verbas, sejam municipais, federais ou estaduais, tem de ser praticado e estimulado a todo tempo. Afinal de contas, a única fonte é o bolso do contribuinte, que, por meio do recolhimento de impostos, patrocina os diversos serviços que devem ser executados pelos servidores.

Nesta semana, várias foram as notícias que emanaram do Poder Legislativo de São Bernardo. Todas elas referentes a valores. Inicialmente a não renovação do contrato de prestação de serviços de segurança, até então realizados por empresa privada e que agora serão executados por agentes da GCM (Guarda Civil Municipal). Manobra que, nas contas do presidente da casa, representa economia de R$ 4,5 milhões. Na esteira, também foi anunciado enxugamento de outros contratos em vigência, como o de limpeza, por exemplo, que forçou a redução no número de funcionários.

A mesma determinação na redução de gastos não foi verificada no pagamento de verba de representação a 12 funcionários da Câmara. Montantes que se destinam a complementar os ganhos de servidores de confiança da mesa diretora que podem chegar a 50% da remuneração original. Dentre os contemplados está a chefe de gabinete do presidente Estevão Camolesi, cujo ordenado subiu de R$ 12.271,24 para R$ 17.523,98, superando os ganhos dos próprios vereadores.

Hoje, este Diário mostra que uma procuradora recebeu em janeiro R$ 36.212,28. Soma que supera os R$ 30.625,77 do contracheque do prefeito Orlando Morando, que deveria ser o teto do município. Especialista ouvida pela equipe de reportagem aponta irregularidade, mas a Câmara, por meio de nota, diz que existe jurisprudência que abona os depósitos nababescos na conta da funcionária.

Os moradores de São Bernardo merecem saber quais as justificativas para cortes em áreas tão sensíveis como segurança e limpeza e a manutenção de supersalários.