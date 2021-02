Rodrigo Caio pode reforçar defesa do Flamengo, domingo, frente ao Corinthians

12/02/2021 | 22:30



Afastado dos gramados desde 21 de janeiro na vitória por 2 a 0 sobre o Palmeiras, o zagueiro Rodrigo Caio está recuperado de uma contusão na coxa direita e deverá reforçar o time do Flamengo na partida contra o Corinthians, domingo, às 16 horas, no Maracanã, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Se tudo correr bem no treino deste sábado, Rodrigo Caio deverá entrar na vaga de Gustavo Henrique e formar dupla de zaga com Willian Arão, que vem se destacando na posição, apesar de atuar de forma improvisada.

O meio-campo deverá ganhar o reforço de Diego, que cumpriu suspensão no empate com o Red Bull Bragantino e está recuperado de uma torção no tornozelo. Já o goleiro Diego Alves continua fora da equipe por causa de uma lesão muscular.

Com isso, o técnico Rogério Ceni deverá formar o Flamengo com: Hugo Souza, Isla, Arão, Rodrigo Caio e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabriel.

O jogo será importante para o artilheiro Gabriel, que vai conquistar 100 jogos pelo time rubro-negro. Desde que chegou na Gávea, o atacante marcou 68 gols.