Família abandona cachorros em Mauá

13/02/2021 | 07:00



Uma família que morava no Jardim Zaíra, em Mauá, se mudou e deixou para trás ao menos quatro cachorros, presos dentro da casa. Os vizinhos notaram os animais abandonados e estavam colocando água e ração pelas janelas. Segundo relatos, por mais de um mês foram feitas solicitações ao setor de bem-estar animal da Prefeitura de Mauá, mas apenas após o contato do Diário os bichos foram resgatados.

Uma vizinha que não quis ser identificada relatou que acompanhou a chegada da família, no começo de outubro. Na época, o casal tinha dois filhos, três cachorros, uma gata com três filhotes e duas calopsitas. Essa vizinha chegou a ajudar por algum tempo com ração, levou a gata para castrar, mas soube por outros vizinhos que os animais estavam sendo vítimas de maus tratos.

Há cerca de um mês e meio, o chefe da família foi preso por agredir a mulher e as crianças. Com isso a mulher se mudou com os filhos, deixando todos os bichos para trás. Desde então, a vizinha tentava que a Prefeitura de Mauá tomasse alguma providência e em 17 de janeiro fez uma postagem na rede social denunciando o problema.

A Prefeitura de Mauá foi questionada sobre os chamados e afirmou que a Secretaria de Verde e Meio Ambiente já vinha monitorando a situação há pelo menos duas semanas, após contato de ativistas da causa animal, embora não houvesse nenhum registro formal de reclamação.

De acordo com o comunicado, com a dificuldade em encontrar os moradores, na tarde de quarta-feira equipes da secretaria e agente da GCM (Guarda Civil Municipal) fizeram o resgate de três dos quatro cães que estavam na casa, pois a veterinária que acompanhava os trabalhos constatou a situação de maus tratos. Os bichos foram levados para a unidade de bem-estar UPA (Unidade Pronto Atendimento) Animal, onde ficarão em observação caso algum dono apareça. Se isso não ocorrer, os cães serão encaminhados para adoção.

Ainda segundo o comunicado, o quarto animal, uma fêmea da raça pitbull, estava em um cômodo isolado da casa e, como mostrou comportamento agressivo e ofereceu risco aos agentes, ficou decidido pela realização do resgate com o apoio da Polícia Militar.

A reportagem apurou que a dona dos cachorros foi até a UPA Animal para reaver os bichos, foi conduzida para a delegacia sob a acusação de maus tratos, mas não foi detida. A moradora foi multada – o valor não foi revelado –, mas informou que não ficaria com os animais resgatados.