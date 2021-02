Suzantur vai operar 100% do transporte público de Diadema

Do Diário do Grande ABC



13/02/2021



A Suzantur, empresa de ônibus que opera em Santo André e Mauá, assinou na quinta-feira a compra das operações da MobiBrasil, de Diadema. Assim, a empresa vai operar 100% do transporte público municipal, já que desde 2020 assumiu lote que pertencia à empresa Benfica – linhas metropolitanas gerenciadas pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos) não fizeram parte do negócio e seguem com a MobiBrasil.

Parte dos trabalhadores atuais da MobiBrasil será aproveitada em outras operações e uma outra parte será desligada, com os pagamentos dos direitos trabalhistas. Existe a possibilidade de a Suzantur contratar parte da mão de obra excedente, mas essa possibilidade ficou de fora do acordo de compra.

A expectativa das empresas é que as operações da Suzantur em Diadema devam começar entre março e abril com a implementação de ônibus próprios, ou seja, não será utilizada a frota de veículos MobiBrasil, empresa que atuava no transporte municipal já havia dez anos.