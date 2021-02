Sindicato dos rodoviários realiza assembleia na segunda-feira

Bia Moço

13/02/2021 | 07:00



O Sintetra (Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Grande ABC) fará na segunda-feira, às 16h, assembleia extraordinária para discutir salários, promoções, entre outros temas relacionados aos proventos dos funcionários.

Segundo Ivo Godoi, diretor do Sintetra, a possibilidade de greve, por enquanto, está descartada pela categoria. “O transporte coletivo seguirá funcionando normalmente nas sete cidades do Grande ABC. Até este momento não foi falado nada sobre possível paralisação do serviço”, afirmou o sindicalista.

O diretor do sindicato disse ainda que a reunião será referente aos trabalhadores do Grupo Baltazar, que opera entre o Grande ABC e a Capital as empresa Viação Ribeirão Pires, Eaosa (Empresa Auto Ônibus Santo André), Eusa (Empresa Urbana Santo André), Viação São Camilo, Viação Triângulo e Viação Imigrantes. “A assembleia será para discutir sobre rendimentos, falta de promoções e o rumo do setor”, reforçou Godoi.