Rio Grande acha em UBS 212 fichas com casos confirmados

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



13/02/2021 | 07:00



A Prefeitura de Rio Grande da Serra divulgou ontem que a cidade confirmou mais 212 casos de Covid-19 e que grande parte desses exames era conhecida desde o ano passado, mas ainda não tinha sido divulgada. Segundo informações apuradas junto à Secretaria de Saúde, as fichas com as informações sobre os exames positivos estavam perdidas na sede da pasta, que fica junto à UBS (Unidade Básica de Saúde) Central, e foram lançadas ontem no sistema. Boa parte dos resultados havia sido remetida à cidade no mês de novembro, durante a gestão anterior, sob comando do ex-prefeito Gabriel Maranhão (Cidadania).

No dia 4 de fevereiro, o atual prefeito da cidade, Claudinho da Geladeira (Podemos), publicou nas redes sociais que várias caixas de remédios vencidos e 1.700 testes de Covid-19 que vão vencer em março foram encontrados nessa mesma UBS, em uma sala com goteiras. O caso foi reportado ao MP (Ministério Público).

Com a atualização, Rio Grande saltou de 1.150 casos confirmados para 1.362 (aumento de 18,4%). A cidade tem 39 mortes e o menor número de infectados e óbitos da região.

O Grande ABC totaliza 121.222 pessoas contaminadas pelo novo coronavírus e 4.337 mortes causadas pela doença. Desde o início da pandemia, em março de 2020, 117.076 pacientes já se recuperaram. A região ainda investiga 121.820 casos e já vacinou 97.940 pessoas.

São Bernardo segue como a cidade com maior número de moradores infectados, com 47.310 e 1.441 óbitos. Santo André tem 35.040 casos e 1.150 vítimas fatais; Diadema conta com 15.504 casos e 630 mortes; Mauá tem 11.230 contaminados e 557 perdas; São Caetano contabiliza 7.368 infecções e 370 mortes; e Ribeirão Pires tem 3.908 casos e 150 vítimas fatais.

No Estado de São Paulo já são 1.901.574 casos confirmados e 55.951 mortes em decorrência da pandemia de Covid-19. Entre os contaminados, 1.646.323 pessoas estão recuperadas, sendo que 189.019 foram internadas e tiveram alta. As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) são de 65,6% na Grande São Paulo e 66,7% no Estado.

O Brasil tem 9.765.455 pessoas contaminadas e soma 237.489 mortes. Os recuperados são 8.678.327 pessoas e foram vacinados, até ontem, 4.909.251 pessoas.