Fred e Nino devem desfalcar Fluminense no confronto diante do Ceará

12/02/2021 | 20:35



O Fluminense deverá ter dois desfalques importantes para o jogo com o Ceará, segunda-feira, às 18 horas, no Castelão, em Fortaleza, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. O zagueiro Nino, em recuperação de lesão, e o atacante Fred, com problema muscular, devem ficar de fora da partida.

O técnico Marcão ainda tem mais dois treinos antes de definir a escalação do time para o importante desafio, pois o time das Laranjeiras briga intensamente por uma vaga na pré-Libertadores. Com 57 pontos, uma vitória pode garantir êxito nesta missão.

A novidade do treino desta sexta-feira foi a presença do meia Paulo Henrique Ganso, que retornou aos trabalhos físicos após ser submetido a uma cirurgia de apêndice em 9 de janeiro. Não há prrevisão de quando o atleta será liberado para participar dos treinos com bola.

O dia também foi marcado pelo desabafo do lateral-esquerdo Egídio, que rebateu as críticas por seu trabalho na temporada. O jogador, de 34 anos, preferiu destacar o fato de ser o líder em assistências e desarmes na equipe.

"Iniciei o ano como titular e acho que fui bem, junto com o time. Mas a sequência de jogos pós-pandemia quarta e domingo foi muito forte. Joguei 11 ou 12 jogos seguidos quarta e domingo. Aquilo ali deu uma carga excessiva para mim. Pesa para qualquer um, para um garoto de 20 anos. E pesou para mim. Aí vieram as críticas, que não me abatem, assim como os elogios não me empolgam. Não tinha tempo para treinar. Era jogar, descansar e jogar de novo", disse o veterano.

"Quando saí do time, pensei: 'não tenho o que reclamar, agora tenho tempo para treinar'. Foi o que fiz. Treinei, me preparei, aguardei, respeitei o momento do Danilo, para que quando voltasse ao time, fosse em alto nível. Foi isso que aconteceu. Estou tendo boas atuações. Lógico que temos sempre a melhorar, é o que sempre buscamos. É manter nossos pés no chão, para seguirmos firmes e fortes para que cada vez mais cresçamos, não só individualmente, mas no coletivo", concluiu o jogador.