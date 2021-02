Operação Comboio é implantada na Anchieta; Imigrantes tem tráfego lento

Do dgabc.com.br



12/02/2021 | 18:42



Atualizado às 20h15

A Ecovias, concessionária que administra o SAI (Sistem Anchieta-Imigrantes), implantou a Operação Comboio na via Anchieta, desde a praça de pedágio do km 31, em São Bernardo, devido a neblina que prejudica a visibilidade do motorista. A rodovia apresenta trânsito bloqueado na pista central, sentido Litoral, na altura do km 10, devido alagamento.

Já a Imigrantes tem tráfego lento, sentido Litoral, do km 40 ao km 44, e do km 67 ao km 70, devido ao excesso de veículos.

A Cônego Domênico, ja na Baixada Santista, está congestionada, sentido Guarujá, do km 254 ao km 248 e pela SP-248, do km 6 ao km 8, por excesso de veículos.

O tráfego de veículos continua normal nas demais rodovias do SAI.

Os caminhões com destino à Capital devem acessar, preferencialmente, o trecho de serra da via Anchieta.

O tempo está parcialmente encoberto com chuva em pontos isolados, neblina na serra e a visibilidade é parcial. Por esse motivo, a Interligação Planalto está bloqueada no sentido São Paulo e no sentido Litoral, da Anchieta para a Imigrantes.

O SAI está em Operação Normal (5x5). Para a descida, os motoristas utilizam as pistas sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. E a subida da serra é realizada pelas pistas norte das duas rodovias.