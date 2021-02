Com dores no púbis, Kannemann não treina e pode desfalcar Grêmio contra São Paulo

12/02/2021 | 18:12



Com dores musculares na região do púbis, o zagueiro Kannemann não participou do treinamento desta sexta-feira, no CT Luiz Carvalho, e sua escalação é dúvida para o duelo com o São Paulo, domingo, às 20h30, na Arena, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Kannemann correu em volta do gramado na quarta-feira, treinou separado do restante do elenco na quinta e se não treinar neste sábado, última atividade antes do jogo, ficará de folga e sua vaga será disputada por Paulo Miranda e David Braz. O escolhido vai formar dupla de zaga com Rodrigues.

Nas demais posições, o técnico Renato Gaúcho não tem problemas para escalar o time, que deverá entrar em campo com a seguinte formação: Vanderlei; Victor Ferraz, Rodrigues, Kannemann (Paulo Miranda ou David Braz) e Diogo Barbosa; Matheus Henrique, Maicon, Alisson, Jean Pyerre e Pepê; Diego Souza.

Em sexto lugar no Brasileirão, com 56 pontos, o Grêmio divide suas atenções também com as finais da Copa do Brasil, dia 28de fevereiro e 7 de março, contra o Palmeiras.