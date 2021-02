Obituário - 13 de fevereiro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/02/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Dionísia Neres Pamplona, 91. Natural de Macaúbas (Bahia). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Siqueira Oliva, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 10, em Sant André. Cemitério do Carmo, São Paulo, Capital.

Therezinha de Jesus Sanches de Oliveira, 87. Natural de Mairinque (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Irene Herrera Martin, 81. Natural de Lins (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kentei Ishigamirua, 77. Natural de Agudos (São Paulo). Residia no Jardim Ocara, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria José Santos da Silva, 77. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Ravanhan Silva, 75. Natural de Macatuba (São Paulo). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Eletricista. Dia 10, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Francisco Fernandes da Silva, 71. Natural de Farias Brito (Ceará). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Hermelino Gonçalves, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Roberto da Silva, 67. Natural de Campestre (Minas Gerais). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Aparecido Machado, 65. Natural de Timburi (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Vendedor. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Vilson Vieira da Maia, 64. Natural de Maringá (Paraná). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Caseiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Waldir Ronaldo Novelli, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Mecânico. Dia 10. Memorial Planalto.

Maria Edjane da Silva Batista, 54. Natural de Correntes (Pernambuco). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Meire Genaro, 52. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 10. Memorial Planalto.

Thaís Majilice Teodoro, 11. Natural de Santo André. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Estudante. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Manoel Garcia, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 10, em Mauá. Cemitério de Vila Mariana, em São Paulo, Capital.

Mauricio Mitsuioshi Mikado, 53. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 3, em Diadema. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.



SÃO CAETANO

Stefano Pissardi, 80. Natural de Campinas (São Paulo). Residia no bairro Taboão. Dia 6, em Diadema. Cemitério das Lágrimas.

Onofre de Oliveira Silva, 69. Natural de Bezerros (Pernambuco). Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Airton Martins Vicente, 62. Natural de Cambará (Paraná). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 10. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Waldyr Maria da Cruz, 85. Natural de Caculé (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 3. Cemitério Municipal.

Raimundo Lucindo Macieira, 84. Natural de Bom Jesus do Amparo (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal.

Euclides Augusto de Sales, 77. Natural de Palmeirina (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal.

Antonio Carlos de Moraes, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Helena. Dia 6, em Diadema. Cemitério da Saudade, em São Miguel Paulista, São Paulo, Capital.

José de Oliveira Barros, 75. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no bairro Taboão. Dia 3. Cemitério Municipal.

Bernardina de Assis Teixiera, 74. Natural de Presidente Bernardes (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.

Antonio Maldonado Vitorino, 74. Natural de Alto Alegre (São Paulo). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal.

Edson dos Santos Barbosa, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Taboão. Dia 7. Cemitério Municipal.

José Reginaldo Santos, 62. Natural de São José do Egito (Pernambuco). Residia no Balneário São Francisco. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Erenito dos Santos Ferreira, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Marcio da Costa, 59. Residia no Centro de Diadema. Dia 3. Vale da Paz.

Maria Zilda Pereira da Silva Batista, 57. Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal.

José Simião de Lima, 55. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Cemitério Municipal.

Aparecida de Lourdes Martins de Jesus da Silva, 54. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 24. Cemitério Municipal.

José Olavo da Silva, 53. Natural de Serrolândia (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Antonio Leocádio da Silva, 52. Natural de Prata do Piauí (Piauí). Residia no Jardim Luso, em Santo André. Dia 5. Vale da Paz.

Luciana Reis, 49. Natural de Ilhéus (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 5. Vale da Paz.

José Maximiniano da Silva, 45. Natural de Timbauba (Pernambuco). Residia no bairro Campestre. Dia 4. Cemitério Municipal.



M A U Á

Waldomiro da Silva Leite, 83. Natural de Birigui (São Paulo). Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

José Escarabel de Lima, 78. Natural de Ouro Fino (Minas Gerais). Residia no Jardim Pedroso, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Jair Prudêncio, 70. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bocaina, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Judite de Godoy Moreira da Silva, 68. Natural de Mauá. Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Terezinha Bina da Silva, 62. Natural do Estado do Maranhão. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Dirceu Gonçalves Dutra, 61. Natural de Rio Novo (Minas Gerais). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Ozenalia da Silva Gama, 59. Natural de Jacobina (Bahia). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Roberto Cícero dos Santos, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.

Wilson Felomeno Gomes, 55. Natural de Coração de Jesus (Minas Gerais). Residia no Jardim Camila, em Mauá. Dia 10. Vale dos Pinheirais.

Hélio Moreira da Silva, 50. Natural de Várzea do Poço (Bahia). Residia na Vila Nova Mauá, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

José Tomaz Castiglioni, 79. Residia no Parque Buenos Aires, em Suzano (São Paulo). Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério São João Batista, em Suzano (São Paulo).

Antonio Sousa Lira, 78. Natural de Esperantina (Piauí). Residia na Vila Helena, em Suzano (São Paulo). Dia 8, em Ribeirão Pires. Cemitério Colina dos Ipês, em Suzano (São Paulo).

Manoel da Conceição, 67. Natural de União dos Palmares (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 9. Cemitério São José.

Maria de Fátima Silva Barbosa, 56. Natural de Raul Soares (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 10, em Santo André. Cemitério São José.