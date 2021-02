Psaki: pode haver acordo caso Irã cumpra obrigações; fechar Guantánamo é meta

12/02/2021 | 17:19



Porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki sugeriu nesta sexta-feira que o governo do presidente Joe Biden pode integrar um acordo nuclear internacional com o Irã. Durante entrevista coletiva, porém, Psaki ressaltou que cabe a Teerã cumprir suas obrigações no âmbito do acordo internacional em vigor, que Washington deseja revisar e melhorar. Além disso, a porta-voz mencionou o fechamento da prisão de Guantánamo como uma "meta" do governo democrata dos Estados Unidos.

A porta-voz afirmou que o governo americano almeja "elaborar um acordo nuclear mais forte com o Irã, cabe a eles agir". Ela acrescentou que Teerã deve rever sua relação com a Arábia Saudita, um rival regional e aliado dos EUA, durante o mandato de Biden.

Ainda durante a coletiva, Psaki garantiu que "fechar a prisão de Guantánamo é certamente um objetivo do governo Biden". A prisão, criticada internacionalmente por não respeitar os direitos humanos, é localizada em uma ilha de Cuba e já chegou a receber 700 detentos.