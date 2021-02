Princesa Eugenie deixa hospital com o filho - e apostas indicam que ela fará uma homenagem ao escolher nome para o bebê

12/02/2021 | 17:10



Muito amor! Após dar à luz seu primeiro filho, princesa Eugenie voltou para casa nessa sexta-feira, dia 12. Ela estava no Portland Hospital, em Londres, e esteve acompanhada do marido, Jack Brooksbank. Segundo informações da revista People, a mais nova mamãe da família real estava bem sorridente e acenou do banco de trás do carro enquanto seu filho estava sentado em uma cadeirinha ao lado dela. Jack, por sua vez, estava no banco da frente, dirigindo o veículo.

Com a família um pouco maior, o casal irá para a Frogmore Cottage, casa que antes pertenceu a príncipe Harry e Meghan Markle. O casal emprestou a residência para que eles pudessem se estabelecer por lá, com o novo bebê.

Vale citar que esse hospital onde a neta da Rainha Elizabeth II deu à luz é o mesmo lugar onde sua irmão mais velha, a princesa Beatrice, também se tornou mãe, assim como Meghan, que deu à luz Archie em maio de 2019.

O bebê nasceu na última terça-feira, dia 9! No mesmo dia, Eugenie divulgou no Instagram a primeira foto com o filho.

O nome da criança ainda não foi revelado, mas as apostas estão em Philip - já que é o nome de príncipe Philip, avô de Eugenie, que este ano irá celebrar seu 100º aniversário! Seria bem fofo, né?