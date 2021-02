Anime Awards Brasil 2021 anuncia vencedores e desenhos japoneses de destaque

Do Diário do Grande ABC



14/02/2021 | 00:01



Foram revelados os vencedores da edição deste ano do Anime Awards Brasil, premiação brasileira independente que celebra as séries animadas japonesas.

O evento, realizado em parceria entre o site Omelete e o podcast especializado Anime Crazies, coroou Keep Your Hands Off Eizouken!, que levou seis troféus, como anime do ano, melhor personagem feminino (Kanamori Sayaka), melhor anime de inverno e melhor direção (para Masaaki Yuasa).

Outros títulos que se destacaram foram Jujutsu Kaisen, com cinco vitórias, incluindo melhor anime de outono e melhor antagonista (Sukuna Ryoumen), e Haikyuu!!, tendo vencido em três categorias, casos de melhor protagonista (Hinata Shouyou) e melhor continuação.