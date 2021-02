Sem Gabriel e Vital, Mancini pode ter Jemerson e Cazares contra o Flamengo

12/02/2021 | 16:44



O técnico Vagner Mancini só vai definir a escalação do Corinthians para o duelo com o Flamengo, domingo, na Neo Química Arena, às 16 horas, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, após o treino deste sábado pela manhã, mas já é certo que os meio-campistas Gabriel e Mateus Vital, suspensos pelo terceiro cartão amarelo, não poderão estar em campo.

Em compensação, o treinador poderá ter o reforço do zagueiro Jemerson e do meia Cazares, recuperados de lesão. Os dois treinaram normalmente, nesta sexta-feira, juntamente com todo o grupo corintiano e têm boas chances de atuar no domingo.

Jemerson sofreu estiramento no ligamento colateral medial do joelho esquerdo contra o Sport, em 21 de janeiro, e a previsão era de um mês fora dos gramados, mas o jogador tem treinado muito bem nos últimos dias. Caso não tenha condições de jogo, a vaga na zaga ao lado de Gil vai permanecer com Bruno Méndez.

Fora do time nas últimas três rodadas por causa de um estiramento no músculo posterior da coxa direita, Cazares tem mais chances de atuar. O meia tem sido um dos destaques da equipe no campeonato.

Desta forma, uma escalação provável do Corinthians poderá formar com: Cássio, Fagner, Bruno Méndez (Jemerson), Gil e Fábio Santos; Xavier, Cantillo, Gustavo Mosquito, Cazares (Araos) e Otero; Léo Natel (Jô).

Com o objetivo de conseguir uma vaga na pré-Libertadores, o time do Corinthians é o oitavo colocado do Brasileirão, com 49 pontos e com um jogo a menos. Já o Flamengo, vice-líder, briga pelo segundo título consecutivo, com 65 pontos, um a menos que o Internacional.