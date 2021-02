Grupo BTS irá estrelar show especial para o projeto 'MTV Unplugged'

Do Diário do Grande ABC



14/02/2021 | 00:01



O grupo BTS irá realizar show especial dentro do projeto MTV Unplugged (o Acústico MTV), que recebeu nos últimos anos figuras como Shawn Mendes, Liam Gallagher e Miley Cyrus.

Postagens nas redes sociais da boyband sul-coreana e do canal norte-americano confirmaram a performance na qual algumas famosas canções do repertório dos cantores serão apresentadas em estilo mais intimista e menos dançante do que o habitual. Um teaser de alguns segundos pode ser visto on-line.

Com direito a diferentes cenários, figurinos e sonoridades, a atração televisiva tem estreia na MTV está programada para 23 de fevereiro, a partir das 23h, com a versão brasileira do canal exibindo a atração.