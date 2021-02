Morre Luiz Carlos Grecco, ex-prefeito de Ribeirão, aos 74 anos

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



12/02/2021 | 16:47



Prefeito de Ribeirão Pires por dois mandatos, Luiz Carlos Grecco (PSDB) morreu nesta sexta-feira (12), vítima de complicações após cirurgia cardíaca. Ele tinha 74 anos. Deixa a mulher, Miriam, os filhos Anderson, Camila, Fernanda, Yanni e Davi e netos.

Grecco passou por cirurgia no coração nas últimas semanas. Ele estava no Hospital Intermédica, em São Bernardo. Contraiu uma infecção bacteriana e não resistiu.

O ex-chefe do Executivo surgiu na política de Ribeirão em 1972, quando se elegeu vereador. Entre 1975 e 1976, presidiu o Legislativo. Era filiado à Arena.

Em 1976, concorreu pela primeira vez à Prefeitura de Ribeirão. A despeito de ter recebido menos votos do que Waldemar Romaldini (7.338 a 4.094), contou com a soma dos votos dos outros dois candidatos da Arena naquela eleição (Antônio Simões, 2.363, e Santinho Carnavalli, 1.091) para vencera disputa.

Grecco voltou ao governo em 1988, quando novamente bateu Romaldini. Ele estava pelo PTB e recebeu 9.684 votos. Nos dois mandatos, o atual prefeito de Ribeirão, Clóvis Volpi (PL), foi secretário.

Após o fim deste mandato, em 1992, se aproximou do ex-prefeito Paulo Maluf, da Capital. Foi assessor especial do gabinete da prefeitura paulistana e diretor do Estádio Paulo Machado de Carvalho, o Pacaembu.

Grecco ainda disputou as eleições de 1998 (candidato a deputado estadual), de 2008 (como vice do também ex-prefeito Valdírio Prisco), de 2010 (suplente de senador), de 2012 (a vereador) e de 2016, em sua última aparição nas urnas. Ficou em terceiro lugar, com 13.942 votos.

Em 2020, voltou a se movimentar de olho na eleição. À ocasião, se filiou no PSDB e já estava aliado do ex-prefeito Adler Kiko Teixeira (PSDB) – seu filho, Anderson Grecco, era secretário.

Greco era formado em biologia pela Universidade Brás Cubas, de Mogi das Cruzes, e em pedagogia pela Faculdade de Franca, ambas as cidades do Interior. Em Ribeirão, era proprietário do Colégio São José.



NOTA DE PESAR

Volpi publicou nota de pesar pela morte de Grecco. Ele deve decretar luto oficial na cidade.



Veja a íntegra da nota:



"É com profundo pesar e tristeza que recebo a notícia do falecimento do ex-prefeito de Ribeirão Pires, Luiz Carlos Grecco aos 74 anos.

Grecco, um batalhador da educação, partiu deixando um legado de muito amor, dedicação e trabalho em prol do nosso município.

Tive a honra de ser seu secretário de Educação, Esporte e Turismo em seus dois mandatos, momento de muito aprendizado e respeito.

Oramos a Deus que conforte os familíares e amigos neste momento de luto."